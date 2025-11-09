13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
Policia largon vëzhguesit pa bexha nga qendra e votimit në Korishë të Prizrenit

By admin

Madje, Policia janë treguar paksa të rreptë, teksa po largonin nga qendra personat e pa pajisur me bexha.

Siç raporton gazetarja e Klan Kosova, në të njëjtën qendër votimi, në stacionin policor janë shoqëruar edhe dy komisionerë, nën dyshimin se kishin pasur një zënkë verbale.

Të njëjtit, u raportua se janë duke u marrë në pyetje nga organet e rendit, transmeton Klankosova.tv.

Dy vëzhgues të zgjedhjeve sulmohen verbalisht në Prizren, policia jep detaje
Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

