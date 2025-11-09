13.9 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Policia largon vëzhguesit pa bexha nga qendra e votimit në Korishë të Prizrenit

By admin

Madje, Policia janë treguar paksa të rreptë, teksa po largonin nga qendra personat e pa pajisur me bexha.

Siç raporton gazetarja e Klan Kosova, në të njëjtën qendër votimi, në stacionin policor janë shoqëruar edhe dy komisionerë, nën dyshimin se kishin pasur një zënkë verbale.

Të njëjtit, u raportua se janë duke u marrë në pyetje nga organet e rendit, transmeton Klankosova.tv.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dy vëzhgues të zgjedhjeve sulmohen verbalisht në Prizren, policia jep detaje
Next article
Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Më Shumë

Lajme

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Gjatë kontrolleve të zhvilluara në orët e fundit në Pikën e Kalimit Kufitar Vërmicë, janë evidentuar dy raste të ndryshme të tentativave për kalim...
Fokus

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

(PLOTËSUAR) Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), deri në orën 17:00, pjesëmarrja në votime në Komunën e Prizrenit ka arritur...

Rikonstruktimi i shkollës “Besim Ndrecaj” sjell kushte moderne për nxënësit e Malësisë së Re në Prizren

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Cibona dalin nesër në shitje

Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Coftinari kokëbardhë i lëshuar sërish në habitatin e tij natyror në Parkun Kombëtar “Sharri”

Disa zona të Prizrenit mbesin pa ujë shkaku i punimeve në rrjetin ujësjellës

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Zyrtare: Elon Berisha, trajner i ri i Malishevës

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Kjo është marrëveshja PDK – LDK në Prizren (Dokument)

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne