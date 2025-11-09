12.1 C
Prizren
E hënë, 10 Nëntor, 2025
FokusSport

Bashkimi s’ndalet as në derbi – 5 fitore radhazi për prizrenasit

By admin

Bashkimi po vazhdon marshimin e saj të pandalshëm në ProCredit Superligën e Kosovës, duke shënuar fitoren e pestë radhazi.

Në derbin e zjarrtë të zhvilluar sonte në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, prizrenasit triumfuan ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 64-74, raporton PrizrenPress.

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”
PDK feston në Prizren, Krasniqi e Totaj në shesh me prizrenasit

Prizreni ndan pikët me 2 Korrikun – barazim 2:2 në 'Përparim Thaçi'

Në ndeshjen e zhvilluar sot në stadiumin “Përparim Thaçi”, Prizreni dhe 2 Korriku ndanë pikët pas një barazimi 2–2, raporton PrizrenPress. Prizrenasit e nisën ndeshjen me...
Krejt çka ndodhi dje në Golluboc të Malishevës: Dhëndri vrau dy vëllezër para shtëpisë

Një ngjarje e rëndë tronditi dje fshatin Golluboc të Malishevës, ku dy vëllezër, njëri 32-vjeçar dhe tjetri 45-vjeçar, u vranë me armë zjarri nga...

Vetëvendosja mbyll fushatën: Votoni Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Liria s'ndalet as në Suharekë – tri pikë të arta për bardhezinjtë

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

Ndarja e mandateve në Prizren, PDK merr 13 asambleistë, LVV-9

Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren

Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Më 28 Nëntor në Prizren përurohet shtatorja e komandantit, Tahir Sinani

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

45 aksidente dhe mbi 1 mijë e 600 gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

LDK-ja në Prizren fton votuesit e saj të votojnë të dielën për kandidatin e PDK-së, Shaqir Totaj

Policia largon vëzhguesit pa bexha nga qendra e votimit në Korishë të Prizrenit

Totaj për koalicionet e Vetëvendosjes në Prizren: "Të panatyrshme"

