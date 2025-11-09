Bashkimi s’ndalet as në derbi – 5 fitore radhazi për prizrenasit

Bashkimi po vazhdon marshimin e saj të pandalshëm në ProCredit Superligën e Kosovës, duke shënuar fitoren e pestë radhazi.
Në derbin e zjarrtë të zhvilluar sonte në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, prizrenasit triumfuan ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 64-74, raporton PrizrenPress.
