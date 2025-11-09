12.1 C
PDK feston në Prizren, Krasniqi e Totaj në shesh me prizrenasit

By admin

Kreu i PDK-së, Memli Krasniqi, gjendet sonte në Prizren ku edhe po feston bashkë me kryetarin e Komunës, Shaqir Totaj.

Ata janë parë në qendër të qytetit bashkë me qytetarët.

Krasniqi ka deklaruar se gara në Prizren ka qenë betejë e rëndësishme për PDK-në dhe ka falendëruar edhe partnerët e koalicionit.

(PAMJET: PDK feston në Prizren)

