12.1 C
Prizren
E hënë, 10 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

PDK feston në Prizren, Krasniqi e Totaj në shesh me prizrenasit

By admin

Kreu i PDK-së, Memli Krasniqi, gjendet sonte në Prizren ku edhe po feston bashkë me kryetarin e Komunës, Shaqir Totaj.

Ata janë parë në qendër të qytetit bashkë me qytetarët.

Krasniqi ka deklaruar se gara në Prizren ka qenë betejë e rëndësishme për PDK-në dhe ka falendëruar edhe partnerët e koalicionit.

(PAMJET: PDK feston në Prizren)

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi s’ndalet as në derbi – 5 fitore radhazi për prizrenasit
Next article
Fishekzjarrë e tupana, mbështetësit e PDK-së e ‘kallin’ Prizrenin

Më Shumë

Fokus

Krejt çka ndodhi dje në Golluboc të Malishevës: Dhëndri vrau dy vëllezër para shtëpisë

Një ngjarje e rëndë tronditi dje fshatin Golluboc të Malishevës, ku dy vëllezër, njëri 32-vjeçar dhe tjetri 45-vjeçar, u vranë me armë zjarri nga...
Fokus

E dhimbshme: Pas një sëmundje të rëndë, vdes profesori nga Suhareka

Pas një sëmundje të rëndë, ka vdekur ditën e djeshme profesor Faton Kabashi nga Krushica e Poshtme e Suharekës. Lajmi për vdekjen e tij u...

Artan Abrashi zbulon arsyen e bashkëpunimit me Zafir Berishën: Na lidh respekti dhe vizioni për Prizrenin

Votoi Shaqir Totaj

Totaj e Abrashi në garë për të dytën herë për Prizrenin

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Transformim thelbësor në Spitalin e Prizrenit: Investim 3 milionë euro për Repartet Pediatrike dhe Internistike

Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

Vdes ish-ushtari i UÇK-së në Prizren, Ibrahim Kryeziu

Ballkani ngec në Drenicë, humb 2-0

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Shaqir Totaj: Prizreni e vazhdon rrugëtimin e punëve të mira të dielën

Vetëvendosja mbyll fushatën: Votoni Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Fishekzjarrë e tupana, mbështetësit e PDK-së e ‘kallin’ Prizrenin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne