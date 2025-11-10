12.9 C
Prizren
Artan Abrashi uron Shaqir Totajn për fitoren

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka reaguar pas përfundimit të procesit zgjedhor, duke falënderuar qytetarët për mbështetjen dhe duke uruar Shaqir Totajn për fitoren.

Në një postim publik, Abrashi ka shprehur mirënjohje për të gjithë ata që e kanë mbështetur gjatë fushatës, duke theksuar se gara është zhvilluar me korrektësi dhe respekt për qytetarin, raporton PrizrenPress.

“Dua t’i falënderoj nga zemra të gjithë ata që më kanë mbështetur, që kanë besuar në vizionin tonë dhe që kanë kontribuar në këtë rrugëtim me punë, përkushtim e dinjitet. Çdo takim, çdo bisedë, çdo dorë që u shtrua në këto javë, ka qenë dëshmi e dashurisë sonë të përbashkët për Prizrenin”, shkroi ai.

Abrashi tha se demokracia matet me respektin ndaj qytetarit dhe ndaj rezultatit, duke uruar rivalin e tij politik për sukses në detyrë.

“Në këtë frymë, e uroj z. Shaqir Totaj për rezultatin dhe i dëshiroj sukses në detyrën e tij. Ne do të vazhdojmë të jemi pjesë aktive e zhvillimit të Prizrenit, me ide, energji dhe përkushtim, sepse dashuria për këtë qytet nuk mbaron me një proces zgjedhor – ajo vazhdon çdo ditë”, ka përfunduar Abrashi./PrizrenPress.com

