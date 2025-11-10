Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar konsumatorët se duhet të kryejnë pagesën e faturave të papaguara brenda afatit të përcaktuar, për të shmangur masat ligjore dhe administrative që parashihen në rast të mospagesës.
Sipas njoftimit, pagesat mund të bëhen në sportelet e ujësjellësit, në banka apo përmes platformave elektronike të pagesave.
Kompania ka paralajmëruar se konsumatorët që nuk e përmbushin obligimin financiar do t’i nënshtrohen masave ndëshkuese, të cilat përfshijnë shkyçjen nga rrjeti i furnizimit me ujë si dhe dërgimin e lëndës për ekzekutim te përmbaruesit privatë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.
