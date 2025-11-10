Rahoveci 029 fiton trillerin në Prizren ndaj Vëllaznimit

Në një ndeshje dramatike dhe plot emocione, Rahoveci 029 ka triumfuar ndaj Vëllaznimit me rezultat të ngushtë 81:80 në palestrën “Sezai Surroi” të Prizrenit.
Takimi u vendos në sekondat e fundit, ku rahovecasit treguan karakter dhe vendosmëri për të siguruar fitoren e dytë sezonale në ProCredit Superligë.
Klubi ka falënderuar qindra tifozë që udhëtuan për të përkrahur ekipin, ndërsa Eliot Peci shkëlqeu me një paraqitje të jashtëzakonshme në këtë fitore të madhe jashtë fushe./PrizrenPress.com
