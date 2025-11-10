12.1 C
Prizren
E hënë, 10 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Rahoveci 029 fiton trillerin në Prizren ndaj Vëllaznimit

By admin

Në një ndeshje dramatike dhe plot emocione, Rahoveci 029 ka triumfuar ndaj Vëllaznimit me rezultat të ngushtë 81:80 në palestrën “Sezai Surroi” të Prizrenit.

Takimi u vendos në sekondat e fundit, ku rahovecasit treguan karakter dhe vendosmëri për të siguruar fitoren e dytë sezonale në ProCredit Superligë.

Klubi ka falënderuar qindra tifozë që udhëtuan për të përkrahur ekipin, ndërsa Eliot Peci shkëlqeu me një paraqitje të jashtëzakonshme në këtë fitore të madhe jashtë fushe./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
KRU “Hidroregjioni Jugor” u bën thirrje konsumatorëve të shlyejnë borxhet për ujë
Next article
Shaban Shabani, pranon rezultatin e zgjedhjeve në Dragash, uron Bexhet Xheladinin për fitoren

Më Shumë

Rozë

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Futbollisti legjendar anglez, David Beckham u dekorua sot (e martë) me titullin “Sir” apo kalorës në Kështjellën Windsor, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e...
Fokus

Mamusha është komuna që po prin me numrin e votuesve

Komuna e Mamushës ka shënuar daljen më të lartë në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, me 40.62 për qind të votuesve që kanë...

Shaban Shabani, pranon rezultatin e zgjedhjeve në Dragash, uron Bexhet Xheladinin për fitoren

Policia largon vëzhguesit pa bexha nga qendra e votimit në Korishë të Prizrenit

Kendall Jenner shfaqet nudo nga pushimi i saj luksoz

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Prizreni do të ketë fusha moderne tenisi, punimet në fazën përfundimtare

Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për aksidentin në Rahovec ku vdiq një motoçiklist

Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Shaqir Totaj do të votojë në Gjimnazin “Remzi Ademaj” në orën 11:00

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Blushi sjell librin e ri ‘pavarësisht përpjekjeve të disave që ai të mos botohej’

Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren

“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne