9.7 C
Prizren
E martë, 11 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Fitorja e parë e Drinit të Bardhë në Gjonaj: 4–0 ndaj Rilindjes

By admin

Drini i Bardhë arriti një sukses të rëndësishëm duke regjistruar fitoren e parë në fushën e Gjonajt, me një paraqitje të shkëlqyer ndaj Rilindjes, raporton PrizrenPress.

Skuadra dominoi ndeshjen në çdo aspekt, duke krijuar raste të shumta dhe duke treguar lojë të organizuar dhe efikase.

Golave u vunë firmën Drilon Krasniqi, Caner Gzimi, Alban Ferataj dhe Real Smajljaj, që vulosën rezultatin 4–0 në favor të Drinit të Bardhë./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj: Do të jem kryetar i të gjithëve
Next article
Rruga Gorozhup–Pogaj, bashkon Hasin

Më Shumë

Lajme

Albulena Balaj-Halimaj uron Shaqir Totajn: Bashkë do ta çojmë përpara Prizrenin

Ish-kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, ka reaguar pas përfundimit të balotazhit në këtë komunë, duke uruar kandidatin fitues të...
Fokus

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në fshatin Golluboc të Malishevës. Dhëndrri ka vrarë dy vëllezërit e gruas së tij. Në arrati, akoma gjendet...

Rruga Gorozhup–Pogaj, bashkon Hasin

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Totaj: Do të jem kryetar i të gjithëve

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

E dhimbshme: Pas një sëmundje të rëndë, vdes profesori nga Suhareka

Komuna e Prizrenit vazhdon afatin për aplikim për projektin “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”

Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

Shaqir Totaj: Faleminderit Prizren, na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë

“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

Tragjedia në Malishevë: Dy vëllezër të vdekur në Gollubovc

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne