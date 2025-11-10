Fitorja e parë e Drinit të Bardhë në Gjonaj: 4–0 ndaj Rilindjes

Drini i Bardhë arriti një sukses të rëndësishëm duke regjistruar fitoren e parë në fushën e Gjonajt, me një paraqitje të shkëlqyer ndaj Rilindjes, raporton PrizrenPress.
Skuadra dominoi ndeshjen në çdo aspekt, duke krijuar raste të shumta dhe duke treguar lojë të organizuar dhe efikase.
Golave u vunë firmën Drilon Krasniqi, Caner Gzimi, Alban Ferataj dhe Real Smajljaj, që vulosën rezultatin 4–0 në favor të Drinit të Bardhë./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/