Roli i LDK-së përcaktoi fituesin në Prizren

Kujtim S. Germizaj
Edhe pse mbeti jashtë garës së balotazhit, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në Prizren dëshmoi sërish se mbetet faktor kyç politik në qytetin e Prizrenit.
Zgjedhjet lokale të mbajtura më 9 nëntor 2025 treguan se pesha politike e këtij subjekti ende ndikon fuqishëm në përcaktimin e drejtimit të zhvillimeve lokale.
Vota e lirë, e menduar dhe e përgjegjshme ishte faktori që bëri diferencën. Elektorati i LDK-së, edhe pse në raundin e dytë nuk kishte kandidatin e vet në garë, ndikoi ndjeshëm në rezultatin përfundimtar, duke përcaktuar kështu edhe fituesin e zgjedhjeve në Prizren.
Votuesit e këtij subjekti në balotazh u shndërruan në faktor përcaktues të rezultatit përfundimtar. Kjo dëshmon se LDK-ja, pavarësisht rezultateve më të kufizuara në raundin e parë, ruan një ndikim të qëndrueshëm dhe të disiplinuar elektoral, i cili në momente të tilla del në pah si element vendimtar.
Me fjalë të tjera, aleancat dhe marrëveshjet politike gjatë këtij procesi zgjedhor luajtën një rol thelbësor. Ishte një test i qartë politik dhe qytetar, ku prizrenasit vendosën jo vetëm për kryetarin, por edhe për drejtimin që do të marrë qyteti në katër vitet e ardhshme.
Ky rezultat ishte gjithashtu një sinjal i qartë për Lëvizjen Vetëvendosje (VV).
Edhe pse gjatë fushatës qeveria shpërndau nga 100 euro për studentë, miratoi rritjen e pagës minimale, shtesat për fëmijë dhe pensionet, si dhe rritjen e pagave në sektorin publik, rezultatet e zgjedhjeve ishin një goditje për Vetëvendosjen.
Megjithëse mbetet forcë qendrore në nivel shtetëror, VV nuk arriti të bindë elektoratin lokal as në Prizren e as në shumë komuna të tjera të Kosovës.
Kjo tregon për një lodhje publike ndaj mënyrës së qeverisjes që shpesh perceptohet si arrogante, e centralizuar dhe e paaftë për të prodhuar rezultate konkrete në terren.
Në këtë klimë, edhe votuesit tradicionalë të Vetëvendosjes po shfaqin shenja ftohjeje, duke e parë gjithnjë e më shumë partinë si pushtet të izoluar sesa si forcë transformuese të realitetit politik dhe qytetar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren