Sot në Suharekë varroset i riu që humbi jetën tragjikisht pas aksidentit në Bresje

By admin

 

Sipas njoftimit të familjarëve të të ndjerit, varrimi do të bëhet në varrezat te transiti Suharekë, me fillim të orës 14:00.

Për aksidentin me fatalitet policia u deklarua gjatë së martës  se i njëjti ndodhi pas mesnatës të së hënës, në dalje të autostradës.

Shtyhet afati për aplikim për bursa studentore në Dragash
Mbi 2400 gjoba dhe 52 aksidente në 24 orët e fundit në Kosovë – një me fatalitet

Fokus

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Sipas të dhënave preliminare nga exit poll-i i UBO Consulting, në Prizren, kandidati i PDK-së, Shaqir Totaj ka fituar edhe një mandat tjetër. Totaj ka...
Fokus

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në fshatin Golluboc të Malishevës. Dhëndrri ka vrarë dy vëllezërit e gruas së tij. Në arrati, akoma gjendet...

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Mamusha është komuna që po prin me numrin e votuesve

Shaqir Totaj: Faleminderit Prizren, na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë

Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Vëllezërit Morina kishin nga dy plumba në trup, flet mjeku i Urgjencës në Malishevë

Totaj e Abrashi në garë për të dytën herë për Prizrenin

45 aksidente dhe mbi 1 mijë e 600 gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Vetëvendosja mbyll fushatën: Votoni Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

Vërmicë: Kapet me marihuanë, ndalohet një shtetas i Shqipërisë

Lajmet e Fundit

