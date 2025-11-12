9.5 C
Sfida e mbrëmjes në Prizren – Bashkimi kërkon hakmarrje ndaj Reggiana-s

By admin

Mbrëmje e madhe basketbolli pritet sonte në palestrën “Sezai Surroi” të Prizrenit, ku nënkampioni i Kosovës, Bashkimi, do të zhvillojë ndeshjen e fundit në shtëpi në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup.

Skuadra portokalli përballet me Pallacanestro Reggiana-n nga Italia, një kundërshtar që në takimin e parë kishte fituar bindshëm me rezultat 100:65. Këtë herë, prizrenasit synojnë hakmarrje dhe një fitore që do t’i mbante gjallë shpresat për kalimin e grupit, raporton PrizrenPress.

Aktualisht, Bashkimi ka një fitore dhe tri humbje, ndërsa italianët qëndrojnë me dy fitore dhe dy humbje. Një triumf sonte do t’i jepte nënkampionëve të Kosovës moral të lartë para ndeshjes së fundit të fazës së grupeve, që do të zhvillohet më 18 nëntor në Francë ndaj Dijonit.

Kjo është herë e parë që Bashkimi garon në grupet e FIBA Europe Cup, duke e bërë këtë edicion historik për basketbollin prizrenas dhe kosovar.

Ndeshja zhvillohet sonte (e mërkurë) nga ora 19:00 në palestrën “Sezai Surroi”./PrizrenPress.com

