9.5 C
Prizren
E mërkurë, 12 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Vjedhje me vlerë mbi 21 mijë euro zbardhet nga Policia e Prizrenit – arrestohet i dyshuari

By admin

Policia e Kosovës ka zbardhur një rast të vjedhjes së rëndë me vlerë rreth 21,000 €, i raportuar më 3 nëntor 2025 në Stacionin Policor Prizren.

Sipas Policisë, më datën 04 nëntor 2025, Sektori Rajonal i Hetimeve pranë DRP Prizren ka pranuar një rast të Vjedhjes së Rëndë. Nga banesa e viktimave janë vjedhur stoli ari në vlerë rreth 15,000 €, para të gatshme rreth 3,000 €, si dhe 7–8 çanta krahu femërore me marka të ndryshme në vlerë rreth 3,000 €, duke e bërë vlerën totale të dëmit të deklaruar rreth 21,000 €, raporton PrizrenPress.

Pas hetimeve intensive, më 12 nëntor 2025, janë kryer dy bastisje në Doblibare të Gjakovës dhe në rrugën “William Walker” në Prizren, duke rezultuar me identifikimin dhe arrestimin e R.GJ., 38 vjeç nga Doblibari i Gjakovës.

“I dyshuari është shoqëruar në zyrat e Sektorit Rajonal të Hetimeve – DRP Prizren, ku është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës. Gjatë intervistimit, pas ballafaqimit me prova, i dyshuari ka pranuar kryerjen e veprës penale të Vjedhjes së Rëndë më datën 31 tetor 2025. Me aktvendim të Prokurorit të çështjes, i dyshuari ndalet në ndalim policor për 48 orë. Hetimet janë në vazhdim dhe po bëhen përpjekje për sigurimin e provave shtesë”, sqaron PK-ja./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sfida e mbrëmjes në Prizren – Bashkimi kërkon hakmarrje ndaj Reggiana-s
Next article
Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së

Më Shumë

Lajme

Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren

Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) ka bërë të ditur se ka arrestuar një zyrtar policor të dyshuar për shkaktimin e një aksidenti trafiku me...
Lajme

Dita e tretë e fushatës në Mamushë, kandidatët shpalosin vizionet e tyre për komunën

Në ditën e tretë të fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Komunës së Mamushës kandidati Abdulhadi Krasniq nga Partia Demokratike...

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Kapet burri me të cilin bashkëjetoi 15-vjeçarja që u raportua e zhdukur në Prizren

Sot në Suharekë varroset i riu që humbi jetën tragjikisht pas aksidentit në Bresje

Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së

“S’ka me dal në punë në 8 e me kry në 16” – Bali Muharremaj thotë se në Suharekë ka ndryshu standardi

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Zafir Berisha: Artan Abrashi mund ta çojë Prizrenin drejt zhvillimit

Tragjedia në Malishevë: Dy vëllezër të vdekur në Gollubovc

Liria s’ndalet as në Suharekë – tri pikë të arta për bardhezinjtë

Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne