9.5 C
Prizren
E enjte, 13 Nëntor, 2025
type here...

Kulture

Robert De Niro do të luajë në njê film për Kosovën

By admin

Një film ndërkombëtar që do të trajtojë luftën e Kosovës pritet të mbledhë dhjetëra aktorë të njohur të Hollywood-it, përfshirë edhe legjendën e kinemasë Robert De Niro.

Lajmin e ka bërë të ditur producenti nga Kosova, Fitim Krasniqi, i cili prej vitesh realizon filma për tregun ndërkombëtar.

Projekti i ri, sipas tij, do të bazohet në një histori tejet personale — historinë e trishtë të babait të tij, të ndërlidhur me një nga ngjarjet më të dhimbshme të luftës në Kosovë.

Në një intervistë me Blendi Fevziun, Krasniqi konfirmoi se Robert De Niro do të luajë rolin e babait të tij.

“Është historia e babait tim, dhe masakrën e Reçakut, dhe luftës që ka ndodhur në Kosovë nga fillimi deri në fund”, ka deklaruar ai.

Producenti ndau me emocion edhe rrëfimin e dhimbshëm për fatin e të atit, i cili gjatë luftës ishte plagosur dhe më pas djegur për së gjalli, një histori që tani do të shndërrohet në një film me mesazh të fuqishëm njerëzor.

Krasniqi pohoi se në këtë projekt do të marrin pjesë 71 aktorë nga Hollywood-i, ndër ta edhe Robert De Niro, dhe se të gjitha kontratat tashmë janë nënshkruar.

Ai konfirmoi gjithashtu se De Niro ka pranuar të portretizojë rolin e babait të tij.

Xhirimet për filmin pritet të nisin vitin e ardhshëm, pasi fillimisht ishin planifikuar të fillonin këtë vit, por janë shtyrë për arsye organizative./ObserverKult/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
U fjalosen gjatë orarit të punës, IPK rekomandon suspendimin e dy policëve në Prizren
Next article
Prokuroria kërkon paraburgim për të arrestuarin për vjedhje të rëndë në Prizren

Më Shumë

Rozë

Kendall Jenner shfaqet nudo nga pushimi i saj luksoz

Kendall Jenner e shënoi 30-vjetorin e saj me një festë të paharrueshme në një ishull privat, ku plazhet e bardha dhe ujërat e kaltër...
Kulture

Hapet konkursi letrar “Sulejman Krasniqi”

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Rahovecit ka shpallur Konkursin Kombëtar Letrar “Sulejman Krasniqi”, bazuar në vendimin e Kuvendit Komunal nr....

Dy vëzhgues të zgjedhjeve sulmohen verbalisht në Prizren, policia jep detaje

Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

I dyshuari për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë dyshohet se u plagos gjatë përleshjes me viktimat

“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Numër i ulët i votuesve në Prizren

Rruga Gorozhup–Pogaj, bashkon Hasin

Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

Mamusha është komuna që po prin me numrin e votuesve

Sot pritet të lirohet nga spitali Astrit Isufi, i dyshuari për krimin e rëndë në Malishevë

CNN raporton për arinjtë në fshatin e Dragashit

Takim në Dragash për rritjen e rasteve të paraqitjes së arinjve pranë zonave të banuara

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne