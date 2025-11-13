9.5 C
Prizren
E enjte, 13 Nëntor, 2025
type here...

FokusKulture

Flija gjigante 100 kilogramëshe – sërish kryefjalë e “Darkës së Bereqetit Hasjan” në Gjonaj

By admin

Në fshatin Gjonaj të Hasit, të enjten u organizua për herë të tretë manifestimi tradicional “Darka e Lamës”. Të pranishëm në këtë ngjarje, përveç banorëve të rajonit të Hasit, ishin edhe përfaqësues të Komunës së Prizrenit, mysafirë të shumtë dhe të tjerë.

Ramadan Totaj, që nga mëngjesi i sotëm, nuk e pati të vështirë të përgatisë flinë gjigante, që është veçori e aktivitetit “Darka e Bereqetit Hasjan”, i cili për të tretën herë me radhë po mbahet në Gjonaj, në organizim të SHKA “Malësori”, pjesë e së cilës për shumë dekada është edhe ai.

“Kuzhinieri” Totaj tregoi se si është marrë me përgatitjen e kësaj flije, që është më e madhja që gatuhet në trojet shqiptare dhe që, sipas tij, sot peshonte 100 kg.

Kryetari i SHKA “Malësori” në fshatin Gjonaj të Hasit, Haziz Hodaj, tha se edhe këtë vit “Darka e Lamës” po shënohet si një nga festat më origjinale dhe autoktone, që përfaqëson më së miri traditat hasjane.

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, theksoi se festa të tilla, që kontribuojnë në ruajtjen e traditave shqiptare, duhet organizuar dhe përkrahur gjithmonë.

Antropologia e mirënjohur amerikane, Janett Reineck, tha se ky aktivitet ka një rëndësi të veçantë për kulturën dhe traditën hasjane.

Ndryshe, interesimi më i madh i të pranishmëve ka qenë për flinë gjigante me gjatësi 2 metra, e përgatitur nga banorët e fshatit Gjonaj.

“Darka e Lamës”, e njohur edhe si “darka e lamijeve, e fushës dhe e bereqetit”, është një festë dhe ditë tradicionale e shënuar, që në fakt ka të bëjë me kremtimin e përfundimit të të korrave të drithërave dhe të korrave vjeshtore, e shtruar për të festuar vitin e bereqetshëm./TV Prizreni/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prokuroria kërkon paraburgim për të arrestuarin për vjedhje të rëndë në Prizren
Next article
Bedri Hamza shpall kandidaturën për kryetar të PDK-së

Më Shumë

Lajme

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

Kryetari i Suharekës edhe për një mandat, Bali Muharremaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës telefonoi kryetarin aktual të Drenasit, Ramiz Lladrovcin të cilit...
Fokus

Totaj e Abrashi në garë për të dytën herë për Prizrenin

Në qytetin që është i dyti më i madh në vend, Prizreni, në garë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale kanë shkuar Shaqir...

Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn

Totaj pas fitores në Prizren: Jam uruar nga Abrashi e Zafa

U fjalosen gjatë orarit të punës, IPK rekomandon suspendimin e dy policëve në Prizren

Krejt çka ndodhi dje në Golluboc të Malishevës: Dhëndri vrau dy vëllezër para shtëpisë

Shaqir Totaj: Faleminderit Prizren, na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë

Organizohet ngjarja “Aplikim për skema të granteve dhe hapja e biznesit” në Dragash

Komuna e Prizrenit vazhdon afatin për aplikim për projektin “Ngritja e pemishteve me pemë arrore”

Fishekzjarrë e tupana, mbështetësit e PDK-së e ‘kallin’ Prizrenin

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së

“Durimi është çelësi” – më në fund indonezianët e pranuan Ceki Hotin nga Prizrenin për dhëndër

Kërkohet paraburgim prej 30 ditësh për Astrit Isufin

Vdes ish-ushtari i UÇK-së në Prizren, Ibrahim Kryeziu

Votoi Shaqir Totaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne