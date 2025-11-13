9.5 C
LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka vizituar sot komunën e Dragashit për të uruar Bexhet Xheladinin dhe ekipin e tij për fitoren e dytë radhazi në këtë komunë, raporton PrizrenPress.

Abdixhiku ka theksuar se kjo fitore është më shumë se një rezultat zgjedhor, duke e konsideruar shpërblim për punën, përkushtimin dhe seriozitetin e ekipit që ka shërbyer qytetarëve të Dragashit me dinjitet dhe punë të ndershme.

“Në këtë trevë të punës, traditës dhe besës, qytetarët dhanë një mesazh të qartë: punët e mira vlerësohen, drejtimi i drejtë shpërblehet”, ka thënë Abdixhiku.

Kreu i LDK-së gjithashtu ka falënderuar qytetarët për pritjen dhe ngrohtësinë e treguar gjatë vizitës, duke theksuar se partia ndihet me fat që gëzon përkrahjen e tyre.

“Ju faleminderit për pritjen që ma bëtë. Për gjithë ngrohtësinë e treguar që nuk ju mungon asnjëherë. Jemi me fat që ju kemi!”, përfundoi Abdixhiku./PrizrenPress.com

