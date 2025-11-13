5 C
Prizren
E premte, 14 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Të shtunën, krejt Prizreni n’sallë: Bashkimi kërkon fitore të madhe kundër Pejës

By admin

Të shtunën, ekipi i Bashkimit do të përballet me Pejën në palestrën “Sezai Surroi”, në një ndeshje që pritet të jetë shumë e fortë dhe emocionuese për tifozët prizrenas, raporton PrizrenPress.

Bashkimi vjen pas një serie të shkëlqyer prej pesë fitoreve në pesë ndeshje, përfshirë triumfin e fundit ndaj Golden Eagle Yllit në Prizren. Trajneri dhe lojtarët janë të vendosur të vazhdojnë këtë ecuri pozitive dhe të sigurojnë një tjetër rezultat të madh.

Tifozët janë thirrur të jenë pranë ekipit, duke krijuar atmosferën karakteristike që vetëm Prizreni di ta bëjë. Ora 19:00, palestra “Sezai Surroi” — çdo prizrenas i vërtetë duhet të jetë aty për të mbështetur ekipin dhe për të festuar çdo sukses së bashku.

Sipas klubit, “ky është momenti ku çdo prizrenali duhet të jetë pranë ekipit tonë — të mbushim palestrën dhe të krijojmë atmosferën që vetëm Prizreni di ta bëjë! Arsye për mungesë nuk ka — hajde edhe ti, ta mbështesim ekipin tonë dhe ta çojmë drejt një tjetër fitore!”/PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

Më Shumë

Fokus

Një kafe për Prizrenin: Totaj dhe Balaj-Halimaj takohen në prag të balotazhit

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar mëngjesin e sotëm një takim miqësor me ish-kandidaten e...
Lajme

Shtyhet afati për aplikim për bursa studentore në Dragash

Për shkak të interesimit të madh të studentëve, Drejtoria për Arsim në Komunën e Dragashit ka njoftuar se është shtyrë afati për aplikim për...

Një grua tenton të vetëvritet në Prizren

Shaqir Totaj do të votojë në Gjimnazin “Remzi Ademaj” në orën 11:00

Organizohet ngjarja “Aplikim për skema të granteve dhe hapja e biznesit” në Dragash

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Latifi: Fitorja për ne nuk ka qenë befasi

“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar

Sot pritet të lirohet nga spitali Astrit Isufi, i dyshuari për krimin e rëndë në Malishevë

Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Kërkohet paraburgim prej 30 ditësh për Astrit Isufin

Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Shaqir Totaj: Faleminderit Prizren, na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë

Artan Abrashi takon përfaqësuesit e tarikatit Melami në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne