Vetura përfshihet nga flakët në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

By admin

Një veturë është përfshirë nga flakët mëngjesin e së premtes në autostradën “Ibrahim Rugova”.

Një lexues ka dërguar pamje, ku shihet duke dalë një sasi e madhe tymi nga automjeti.

Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar si pasojë e këtij incidenti.

