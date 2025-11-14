15.9 C
Prizren
E premte, 14 Nëntor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Përqeshja e mustaqeve dyshohet që çoi në fjalosjen e dy policëve në Prizren të cilët u suspenduan

By admin

Dy zyrtarë policorë të Stacionit në Prizren janë suspenduar nga detyra, pasi dyshohet se ishin përfshirë në një mosmarrëveshje e cila erdhi si pasojë e një fjalosjeje gjatë orarit të punës.

Një nga shkaqet e fjalosjes ka qenë edhe fakti që njëri ia ka përmendur edhe mustaqet.

Derisa detaje rreth rastit për Klankosova.tv pati dhënë zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës, Arbër Beka.

“Hetuesit e IPK-së kanë filluar të ndërmarrin veprime fillestare hetimore lidhur me një incident të ndodhur në Prizren e ku ishin përfshirë dy zyrtarë policorë. Bazuar në veprimet hetimore dyshohet se zyrtarët policorë janë përfshirë në një mosmarrëveshje me njëri tjetrin që dyshohet të ketë ardhur pas një fjalosje gatë orarit të punës. Pas këtyre veprimeve, IPK i ka rekomanduar Policisë së Kosovës suspendimin nga detyra të dy zyrtarëve policorë të Stacionit Policor në Prizren”, kishte deklaruar Beka.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vetura përfshihet nga flakët në autostradën ‘Ibrahim Rugova’
Next article
Smajl Latifi merr urime të shumta nga bashkëveprimtarë e qytetarë

Më Shumë

Lajme

Ekzekutohen pensionet me rritje

Janë ekzekutuar sot pensionet bazike me rritje në Kosovë, nga 120 në 150 euro. Edhe kryeministri i vendit, Albin Kurti ka thënë se nga ky...
Kulture

Arsi Bako fiton edicionin e tretë të Festivalit të Këngës

Këngëtarja nga Tirana, Arsi Bako me këngën “Rreze zjarr” është fituesja e edicionit të tretë të Festivalit të Këngës në RTK. Kënga dhe interpretimi i...

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – tri raste gjatë kontrolleve të fundit

Një grua tenton të vetëvritet në Prizren

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Fitorja e parë e Drinit të Bardhë në Gjonaj: 4–0 ndaj Rilindjes

Mbi 2400 gjoba dhe 52 aksidente në 24 orët e fundit në Kosovë – një me fatalitet

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

Ben Blushi zbulon emrin e romanit të ri

Vetura përfshihet nga flakët në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Rezultatet e UBO Consulting – Totaj fiton edhe një mandat në Prizren

Kardiologjia Invazive në Spitalin e Prizrenit realizoi 82 procedura të pavarura brenda dy muajve

Lirohet nga QKUK-ja Astrit Isufi, i dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Malishevë

Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne