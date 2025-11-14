15.9 C
Smajl Latifi merr urime të shumta nga bashkëveprimtarë e qytetarë

By admin

Kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, pas fitores së balotazhit për zgjedhjet e 9 nëntorit, ka pritur shumë qytetarë, bashkëveprimtarë e miq në zyrën e tij, të cilët i kanë uruar mandatin e ri qeverisëses.

“Po ndaj me ju disa momente nga këto ditë, gjatë të cilave kam pasur kënaqësinë të pres miq, bashkëveprimtarë e qytetarë të shumtë që më nderuan me urimet e tyre për fitoren në zgjedhjet për kryetar të komunës. Secili urim dhe çdo fjalë e mirë më ka dhënë forcë për përgjegjësinë që e kam. Jam thellësisht mirënjohës për besimin tuaj! Vazhdojmë përpara, me punë konkrete dhe rezultate. Faleminderit për mbështetjen!”, ka shkruar Latifi në Facebook.

Përqeshja e mustaqeve dyshohet që çoi në fjalosjen e dy policëve në Prizren të cilët u suspenduan
Java e Filmit në Suharekë nderon Faruk Begollin dhe Enver Petrovcin me shfaqjen e “10 MINUTA”

