Java e Filmit në Suharekë nderon Faruk Begollin dhe Enver Petrovcin me shfaqjen e “10 MINUTA”

Sot në Shtëpinë e Kulturës në Suharekë, publiku do të ketë mundësinë të shohë filmin e shkurtër “10 MINUTA”, një vepër kushtuar dy ikonave të mëdha të artit shqiptar, Faruk Begolli dhe Enver Petrovci.
Filmi, i cili fillon në ora 19:00, është i shkurtër vetëm 10 minuta, por fton shikuesit të reflektojnë mbi plagët e shoqërisë dhe çmimin e rëndë të nderit dhe hakmarrjes.
Skenari dhe regjia janë punë e Burim Halitit, ndërsa në rol luajnë vetë legjendat Faruk Begolli dhe Enver Petrovci, së bashku me Ahmet Krasniqi dhe Artan Mavraj.
Sinopsisi:
Historia ndjek një gjakmarrje që ka vazhduar brez pas brezi, duke u bërë pjesë e jetës së një familjeje. Personazhi kryesor, Beqa, ndjek të njëjtën rrugë si paraardhësit e tij, i bindur se po mbron nderin dhe traditën. Por gjithçka përfundon në tragjedi, duke zbuluar se breza të tërë kanë qenë të mbyllur në një rreth urrejtjeje dhe gabimesh që nuk sollën as drejtësi, as paqe.
Ky film i shkurtër është një homazh i veçantë ndaj Faruk Begollit dhe Enver Petrovcit, dy artistëve që pavarësisht largimit të tyre, rolet dhe trashëgimia e tyre mbeten të pavdekshme në kujtesën e publikut.
