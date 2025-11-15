14.2 C
Prizren
E shtunë, 15 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Ballafaqimi PDK-VV në Prizren, kaq vota morën Totaj e Abrashi nga votat me kusht dhe me nevoja të veçanta

By admin

Në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhje tashmë janë publikuar rezultatet e numërimit të votave me kusht dhe të atyre të personave me nevoja të veçanta për balotazhin e 9 nëntorit në komunën e Prizrenit.

Shaqir Totaj i PDK-së nga votat me nevoja të veçanta ka marrë 47 derisa Artan Abrashi i VV-së 28.

Sa i përket votave me kusht, Abrashi i VV-së ka marrë 75 derisa Totaj 52.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kosova sonte sfidon Slloveninë

Më Shumë

Fokus

Po ndërtohet tregu i gjelbër dhe parkingu nëntokësor pranë Gjimnazit “Gjon Buzuku” në Prizren

Në Prizren kanë nisur punimet intensive për ndërtimin e Tregut të Gjelbër dhe parkingut nëntokësor, projekt ky që pritet të ndryshojë dukshëm infrastrukturën pranë...
Fokus

Të enjten organizohet edicioni i tretë i ‘Darkës së Bereqetit’ në Gjonaj të Hasit

Tradita e “Darkës së Bereqetit”, e njohur edhe si “Darka e Lamës”, do të organizohet për të tretin vit me radhë këtë të enjte,...

Kardiologjia Invazive në Spitalin e Prizrenit realizoi 82 procedura të pavarura brenda dy muajve

Liria s’ndalet as në Suharekë – tri pikë të arta për bardhezinjtë

Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

Bastisje në tri lokacione në Rahovec, kapet arsenal armësh – tre në pranga

Personi në fotografi kërkohet për vjedhje të rëndë në Prizren

Tre të akuzuar për keqpërdorim detyre në ndërtimin e lapidarëve në Suharekë

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

Shaqir Totaj konfirmon pesë drejtori për LDK-në në qeverisjen e ardhshme të Prizrenit

Vetura përfshihet nga flakët në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Rruga Gorozhup–Pogaj, bashkon Hasin

CNN raporton për arinjtë në fshatin e Dragashit

Dorëheqja e Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, Totaj: Shembull i lidershipit modern

Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne