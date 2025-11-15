6.9 C
Junior 06 lufton fort, por Peja 03 del fituese në Prizren

Junior 06 zhvilloi një ndeshje të fortë dhe dinamike ndaj Pejës 03, por nuk arriti ta ndalte kundërshtarin, i cili triumfoi me rezultat 76:85 (17:19, 21:17, 14:24, 24:25) në kuadër të Superligës së Femrave.

Takimi u luajt në Palestrën “Sezai Surroi” në Prizren dhe solli shumë ritëm, duele individuale dhe kthesa në rezultat, raporton PrizrenPress.

Pjesa e parë ishte e baraspeshuar, me të dy skuadrat që shkëmbyen epërsi dhe treguan lojë agresive në të dyja anët e fushës. Junior 06 mbajti ritmin deri në pushim, por në pjesën e dytë Peja 03 shfaqi më shumë disiplinë dhe efikasitet, duke marrë kontrollin e ndeshjes sidomos përmes një periudhe të tretë shumë të fortë.

Për Junior 06 u dallua Lauren Carter, e cila tregoi performancë mbresëlënëse me 26 pikë, 20 kërcime dhe 3 asistime, duke qenë motor i skuadrës në mbrojtje dhe sulm.

Në anën tjetër, Peja 03 u udhëhoq nga super-forma e Dazia Lawrence, që shpërtheu me 42 pikë, 5 kërcime dhe 2 asistime. Kontribut të rëndësishëm dha edhe Enisa Kamerolli, e cila shtoi 17 pikë, 5 kërcime dhe 4 asistime, duke ndihmuar ekipin të ruajë epërsinë deri në fund./PrizrenPress.com

Lajmet e Fundit

