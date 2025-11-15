6.9 C
Ylli bie përballë Borës

By admin

Golden Eagle Ylli pësoi humbjen e katërt këtë sezon në ProCredit Superligë, pasi u mposht nga Bora me rezultat 70:78 në javën e gjashtë. Kjo ishte fitorja e parë për prishtinasit në këtë edicion, raporton PrizrenPress.

Ylli nisi ndeshjen shumë mirë, duke realizuar një seri prej 7:0, por mysafirët shfaqën karakter dhe fituan çerekun e parë 16:18. Në periodën e dytë vazhduan me lojë të qëndrueshme, 14:19, për të shkuar në pushim me shifrat 30:37.

Në periodën e tretë, Bora ngriti epërsinë në 15 pikë, 30:45, dhe pas 30 minutash shifrat ishin 46:60. Edhe pse Golden Eagle Ylli tentoi rikthimin në dhjetë minutat e fundit, mysafirët ruajtën avantazhin dhe mbyllën ndeshjen me 70:78.

Te vendasit, Brandon Huffman kontribuoi me 15 pikë dhe 9 kërcime, ndërsa Tyler Cheese debutoi te Bora me 26 pikë.

Pas kësaj ndeshjeje, Golden Eagle Ylli ka 1 fitore e 5 humbje, ndërsa Bora regjistron 1 fitore e 4 humbje./PrizrenPress.com

