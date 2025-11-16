11.9 C
Prizren
E diel, 16 Nëntor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës

By admin

Një mjet i pashpërthyer është gjetur pasditën e së premtes, në fshatin Papaz të Suharekës.

Nga policia bëjnë me dije se mjeti i dyshimtë është asgjësuar në mënyrë të sigurt.

Policia në terren u asistua nga njësitet për deminim të Forcës së Sigurisë së Kosovës.

“Papaz, Suharekë 14.11.2025 – 15:30. Lidhur me rastin, njësitet për deminim të FSK-së kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë asgjësuar mjetit e dyshuar në mënyrë të sigurtë”, njofton PK.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Zonat që do të mbesin pa rrymë sot në Prizren
Next article
“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Më Shumë

Sport

Ylli synon fitoren ndaj Borës në Suharekë

Java e gjashtë e kampionatit hapet me një përballje interesante mes Golden Eagle Yllit dhe Borës, e cila zhvillohet sot në palestrën “13 Qershori”...
Lajme

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

Dy persona në Korishë të Prizrenit janë shoqëruar në Polici. Policia ka bërë të ditur se të dy personat janë shoqëruar në stacionin policor pas...

Bedri Hamza shpall kandidaturën për kryetar të PDK-së

Sot në Suharekë varroset i riu që humbi jetën tragjikisht pas aksidentit në Bresje

Prokuroria kërkon paraburgim për të arrestuarin për vjedhje të rëndë në Prizren

Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Aksident tragjik në magjistralen Suharekë – Rahovec

Vetëvendosje: Arrestohet komisioneri i PDK-së në Korishë të Prizrenit pas një sulmi fizik ndaj qytetarit

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – tri raste gjatë kontrolleve të fundit

Dy vëzhgues të zgjedhjeve sulmohen verbalisht në Prizren, policia jep detaje

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Presioni i ujit shkakton dëme në shkollën “Nazim Kokollari” të Prizrenit

Bastisje në tri lokacione në Rahovec, kapet arsenal armësh – tre në pranga

Bashkimi s’ndalet as në derbi – 5 fitore radhazi për prizrenasit

Shaqir Totaj: Faleminderit Prizren, na priftë e mbara me punë e dashni pa kushte për qytetin tonë

Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne