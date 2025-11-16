11.9 C
Prizren
E diel, 16 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

By admin

Veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës sot në Strasburg të Francës, do të zhvillojnë protestën e katërt me radhë, për të shprehur pakënaqësinë ndaj atyre që i konsiderojnë padrejtësi që po u bëhen çlirimtarëve në Gjykatën e Hagës.

Ata do të organizojnë këtë protestë para Këshillit të Evropës. Krejt kjo do të ndodhë me fillim nga ora 13:00, njofton Klan Kosova.

Rreth 6 mijë protestues nga gjitha trojet shqiptare pritet të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së.

Protesta të tjera pritet të mbahen edhe në Maqedoninë e Veriut por jo edhe në Luginë të Preshevës shkak i mundësisë së incidenteve e arrestimeve nga policia serbe.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës
Next article
Vidhet një armë në një shtëpi në Prizren, personin e dyshuar e vërejti kujdestarja

Më Shumë

Lajme

Shaban Shabani, pranon rezultatin e zgjedhjeve në Dragash, uron Bexhet Xheladinin për fitoren

Kandidati i PDK-së për kryetar të komunës së Dragashit, Shaban Shabani, ka falënderuar qytetarët dhe mbështetësit e këtij subjekti politik, që ushtruan të drejtën...
Lajme

LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka vizituar sot komunën e Dragashit për të uruar Bexhet Xheladinin dhe ekipin e tij për...

Java e Filmit në Suharekë nderon Faruk Begollin dhe Enver Petrovcin me shfaqjen e “10 MINUTA”

Zafir Berisha me djem niset për protestë: Të gjitha rrugët të çojnë në Strasburg të Francës!

Mallra të fshehura përfundojnë në duart e Doganës së Vërmicës

Bedri Hamza shpall kandidaturën për kryetar të PDK-së

Terrorizuan banorët, largohen me sukses nga fshatrat dy arinj në Dragash(Video)

Mbi 2400 gjoba dhe 52 aksidente në 24 orët e fundit në Kosovë – një me fatalitet

U fjalosen gjatë orarit të punës, IPK rekomandon suspendimin e dy policëve në Prizren

Robert De Niro do të luajë në njê film për Kosovën

Policia në Prizren i çon në stacion dy komisionerë që u kapën mes vete

Ylli synon fitoren ndaj Borës në Suharekë

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

Konflikti në Korishë nuk ka lidhje me zgjedhjet

Ekzekutohen pensionet me rritje

Gjendet salmonela në një ngarkesë me mish pule nga Rumania në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne