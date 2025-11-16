9.7 C
Liria e Prizrenit vazhdon marshimin – fiton minimalisht ndaj Dinamos së Ferizajt

By admin

Liria e Prizrenit ka shënuar një fitore të rëndësishme në Stadiumin “Përparim Thaçi”, duke mposhtur Dinamon e Ferizajt me rezultat 1:0, raporton PrizrenPress.

Golin e vetëm të ndeshjes e realizoi Andri Stafa, i cili me ekzekutimin e tij të saktë vulosi tri pikët e radhës për bardhezinjtë.

Me këtë fitore, ekipi prizrenas vazhdon formën e shkëlqyer dhe grumbullon pikë të rëndësishme në luftën për kreun e tabelës, ndërsa tifozët bardhezi festuan edhe një triumf tjetër të merituar./PrizrenPress.com

