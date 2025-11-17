14.6 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Anderson, sërish MVP

By admin

Kyan Anderson i Bashkimit ishte më i dalluari në derbin ndaj GO+ Peja me 16 pikë, gjashtë kërcime e tetë asistime, duke u shpallur MVP, raporton PrizrenPress.

Bashkimi fitoi derbin e javës së gjashtë të ProCredit Superligës ndaj GO+ Peja, duke mbetur skuadra e vetme e pamposhtur në elitë.

Top 5:
Kyan Anderson (Bashkimi) 16 pikë, 6 kërcime, 8 asistime, 24 indeksi
Dequon Lake (Bashkimi) 14 pikë, 7 kërcime, / asistime, 23 indeksi
Drilon Hajrizi (Trepça) 25 pikë, 7 kërcime, 6 asistime, 30 indeksi
Adrio Bailey (Sigal Prishtina) 25 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, 29 indeksi
Tyler Cheese (Bora) 26 pikë, 3 kërcime, 2 asistime, 18 indeksi

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash
Next article
Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Më Shumë

Sport

Kosova sonte sfidon Slloveninë

Sot zhvillohet ndeshja e Kombëtares së Kosovës në udhëtim te Sllovenia, në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026. Dardanët do të përballen me...
Fokus

Aktakuzë ndaj 7 personave për urën metalike në Ngucat që s’u ndërtua fare

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj shtatë personave për shkak të dyshimit për “keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe ndaj një...

Java e Filmit në Suharekë nderon Faruk Begollin dhe Enver Petrovcin me shfaqjen e “10 MINUTA”

Flija gjigante 100 kilogramëshe – sërish kryefjalë e “Darkës së Bereqetit Hasjan” në Gjonaj

Pas shfaqjes së arinjve në fshat, shkolla në Bellobrad kërkon masa sigurie nga policia

Bashkimi nuk ndalet: 6 fitore në 6 ndeshje

Gjendet salmonela në një ngarkesë me mish pule nga Rumania në Prizren

Bexhet Xheladini, kryetari me më së shumti vota të diasporës

Po ndërtohet tregu i gjelbër dhe parkingu nëntokësor pranë Gjimnazit “Gjon Buzuku” në Prizren

HISTORIKE, Play Off-i për Kupën e Botës 2026, u sigurua

Prizren, vidhen mbi 50 mijë euro stoli ari

Nga sot gomat e dimrit të obligueshme

Sot në Suharekë varroset i riu që humbi jetën tragjikisht pas aksidentit në Bresje

Sonte derbi i të pamposhturve: Bashkimi përballet me Pejën në Prizren

Aksident tragjik në magjistralen Suharekë – Rahovec

Shaqir Totaj konfirmon pesë drejtori për LDK-në në qeverisjen e ardhshme të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne