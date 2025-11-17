11.7 C
Bedri Hamza, kryetari i ri i PDK-së

By admin

Bedri Hamza u zgjodh kryetar i ri i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), gjatë konventës së mbajtur të kësaj partie.

Hamza u zgjodh përmes votimit të hapur dhe mori shumicën e votave absolute.

Ai nuk kishte kundërkandidat dhe zgjedhja e tij u bë pasi Memli Krasniqi ditë më parë dha dorëheqje nga kreu i partisë.

Hamza, 62 vjeç, ka shërbyer dy herë si ministër i Financave i Kosovës dhe në katër vjetët e fundit e udhëhoqi komunën e Mitrovicës së Jugut.

Në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura më 9 shkurt, ai ishte kandidati i PDK-së për kryeministër.

Ai është zyrtari i vetëm i partisë që shpalli kandidaturën për ta udhëhequr partinë e dytë më të madhe në vend aktualisht.

