Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

By admin

Çikat e Bashkimit kanë pësuar humbjen e parë këtë sezon në Superligën e Femrave, në një derbi të fortë dhe shumë të luftuar ndaj Prishtinës, që u zhvillua në Palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Skuadra kryeqytetase triumfoi me rezultat 61:65, duke i shkaktuar Bashkimit disfatën e parë pas një serie të mirë paraqitjesh, raporton PrizrenPress.

Bashkimi e nisi ndeshjen më fuqishëm, duke fituar çerekun e parë 18:14, ndërsa periudha e dytë u karakterizua nga lojë e baraspeshuar, me të dyja skuadrat që shënuan nga 14 pikë, duke e çuar ekipin prizrenas në pushim me epërsi prej katër pikësh.

Prishtina u rikthye më e fortë pas pushimit, duke dominuar çerekun e tretë me 11:19 dhe duke kthyer rezultatin në favorin e saj. Në çerekun e fundit loja u zhvillua pikë për pikë, por kryeqytetaset arritën ta menaxhojnë epërsinë dhe ta mbyllin ndeshjen me fitore të rëndësishme.

Te Bashkimi u dallua Aulona Muhadri, e cila regjistroi një paraqitje të shkëlqyer me 13 pikë, 13 kërcime dhe 5 asistime. Për Prishtinën spikatën Dejah Monet Terrel me 20 pikë, 18 kërcime dhe 3 asistime, si dhe Besjana Martinaj, e cila kontribuoi me 23 pikë, 4 kërcime dhe 4 asistime.

Pavarësisht humbjes, Bashkimi vazhdon të qëndrojë në garë për kreun e tabelës, ndërsa kjo përballje konfirmon edhe një herë rivalitetin e fortë mes dy prej skuadrave më të mëdha të basketbollit të femrave në vend./PrizrenPress.com

Bedri Hamza, kryetari i ri i PDK-së
28 Nëntori/ Flamuri, pavarësia dhe kujtesa kombëtare

