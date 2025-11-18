Incident në Prizren: Theret me thikë 14 vjeçarja, shoqërohet në polici 12 vjeçari

Një incident ka ndodhur mes dy të miturve në një shkollë fillore të Prizrenit, paraditen e sotme. Si pasojë e kësaj mosmarrëveshje, një vajzë 14 vjeçare është therur me thikë.
Ajo është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit Shaqir Bytyqi, deklaroi për Klankosova.tv. se i dyshuari i moshës 12 vjeçare është shoqëruar në stacionin policor.
“Më datë 17.11.2025, rreth orës 12:55, është raportuar për një mosmarrëveshje mes dy të miturve në një shkollë fillore në Prizren, gjatë së cilës njëri prej tyre ka përdorur mjet të mprehtë duke e plagosur tjetrin. Viktima vajzë (14 vjeçare) është dërguar në Emergjencën Spitalore në Spitalin Rajonal të Prizrenit për trajtim mjekësor. I dyshuari ( 12 vjeç ), është sjellë në stacion policor nga familjarët dhe me të janë merr hetuesit e delikuencës së të miturve. Të dy janë nxënës të shkollës së njëjtë. Rasti është në trajtim”, deklaroi Bytyqi për Klankosova.tv
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren