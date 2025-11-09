Vdes ish-ushtari i UÇK-së në Prizren, Ibrahim Kryeziu

Ka ndërruar jetë në Prizren, në moshën 68-vjeçare, Ibrahim Zenel Kryeziu – veprimtar i përkushtuar, aktivist i çështjes kombëtare, i përndjekur politik, ish-ushtar i UÇK-së, si dhe pjesëtar i TMK-së dhe FSK-së.
Lajmin e ka bërë të ditur djali i tij, ish-i burgosuri politik, Nijazi Kryeziu.
Njoftim mortor
Me pikëllim të thellë dhe zemra të thyera ju njoftojmë se sot u nda nga jeta babai ynë i dashur, Ibrahim Zenel Kryeziu – veprimtar i përkushtuar, aktivist i çështjes kombëtare, i përndjekur politik, ish-ushtar i UÇK-së, pjesëtar i TMK-së dhe FSK-së, në moshën 68-vjeçare.
Ai jetoi me dinjitet, me dashuri për familjen, me përkushtim ndaj atdheut dhe me shpirt të palodhur për lirinë dhe të mirën e vendit.
Kujtimi dhe vepra e tij do të mbeten përgjithmonë udhërrëfyes për ne.
Për detajet e ceremonisë së varrimit, familja do të njoftojë me kohë.
Pusho i qetë në paqe, babë i dashur.
Familja Kryeziu
