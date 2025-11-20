13.1 C
Prizren
E premte, 21 Nëntor, 2025
Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” ka bërë të ditur se punimet për debllokimin e kanalizimit në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren janë përfunduar me sukses.

“Përfundojnë punimet në debllokimin e kanalizimit të ujërave të ndotura në rrugën ‘Ibrahim Lutfiu’ në Prizren”, thuhet në njoftimin e kompanisë, raporton “PrizrenPress”.

