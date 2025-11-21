10.3 C
“Komedia e Zezë” rikthehet sonte në Teatrin e Prizrenit

Pas kërkesave të shumta të publikut, komedia e njohur “Komedia e Zezë” rikthehet në skenën e Teatrit të Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren.

“Ejani të qeshim bashkë me këtë superkomedi, nën regjinë e Ilir Bokshit dhe me tekstin brilant të autorit Peter Shaffer”, njofton teatri i qytetit, raporton PrizrenPress.

Shfaqja do të zhvillohet sonte (21 nëntor), në orën 20:00, dhe pritet të ofrojë një mbrëmje të paharrueshme për të gjithë adhuruesit e teatrit./PrizrenPress.com

