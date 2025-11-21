Më 28 Nëntor në Prizren do të zbulohet shtatorja e heroit të kombit, Tahir Sinani

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim kryetarin e OVL të UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, përfaqësuesin e Shoqatës “Zona e Pashtrikut”, Xhemshit Krasniqi dhe Komandantin Selim Krasniqi.
Në këtë takim u diskutua për organizimin e përbashkët të ceremonisë së zbulimit të shtatores së Heroit të Kombit dhe ish-Komandantit të Zonës së Pashtrikut, Tahir Sinani.
Ceremonia solemne do të mbahet më 28 Nëntor, në Ditën e Flamurit Kombëtar, duke nderuar kështu figurën e tij të lavdishme dhe historinë e fuqishme të popullit tonë.
