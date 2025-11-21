10.3 C
Drejtoria e Arsimit në Prizren forcon bashkëpunimin me Institutin Pedagogjik të Kosovës

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA), Luljeta Veselaj-Gutaj, priti sot përfaqësuesit e Institutit Pedagogjik të Kosovës (IPK).

Sipas saj, fokus i takimit ishte forcimi i bashkëpunimit ndërmjet IPK-së, DKA-së dhe shkollave, me qëllim përmirësimin e performancës së shkollave, veçanërisht në fushën e lexim-kuptimit dhe lexim-shkrimit.

“Kisha kënaqësi të pres përfaqësuesit e Institutit Pedagogjik të Kosovës (IPK)ku fokus i diskutimeve ishte forcimi i bashkëpunimit ndërmjet IPK-së, DKA-së dhe shkollave, me qëllim në përmirësimin e performancës së shkollës, sidomos në fushën e lexim-kuptimit dhe lexim-shkrimit. Takime të tilla ndihmojnë në rritjen e transparencës dhe avancimin e cilësisë në arsim”, theksoi Veselaj-Gutaj./PrizrenPress.com

