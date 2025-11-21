10.3 C
Prizren
“Amerika” – kënga e re e Shqipe Kastratit që sjell emocion dhe traditë

admin

Këngëtarja e mirënjohur shqiptare nga Prizreni, Shqipe Kastrati, ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, “Amerika”, një këngë që bashkon ndjenjën e mërgimit me elemente të theksuara të traditës shqiptare.

Me këtë realizim, artistja vazhdon të sjellë projekte që prekin emocionet e publikut dhe ruajnë identitetin tonë kulturor, raporton PrizrenPress.

Teksti i këngës është shkruar nga Gjovalin Dushaj, ndërsa muzika dhe orkestrimi mbajnë firmën e Fatos Canollit, duke i dhënë këngës një melodi të fuqishme dhe të ngrohtë. Videoklipi është realizuar nga Urban Films, me pamje të xhiruara në ambientet piktoreske të Prevallës.

Në videoklip, Shqipe Kastrati shfaqet me veshje kombëtare të punuara nga Tiara Fashion – Kimete Haxhimurati Gashi, ndërsa performanca është pasuruar me valltarët e ShKA “Malsori” nga Gjonaj, të cilët i japin projektit një atmosferë autentike folklorike.

Projekti është finalizuar nën kujdesin e Producentit Ekzekutiv, Flori Cocaj./PrizrenPress.com/

Ndërpritet arresti shtëpiak për kolonel Nexhmi Krasniqin
Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

