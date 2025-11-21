10.3 C
Prizren
E shtunë, 22 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

By admin

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” i Prizrenit ka nisur punimet për përmirësimin e kushteve spitalore në disa prej hapësirave më të rëndësishme, me një sipërfaqe totale prej rreth 1,500 m².

Renovimi përfshin Njësinë e Mjekimit Intensiv (MIQ), Njësinë Koronare, sallat e bllokut operativ, bokset e lindjes dhe koridoret e bllokut kirurgjik, raporton PrizrenPress.

Përveç rinovimit të hapësirave, po investohet edhe në sistemet teknike të domosdoshme, duke përfshirë sistemin e oksigjenit dhe gazrave mjekësorë, ventilimin dhe klimatizimin, ndriçimin, nyjet sanitare dhe hapësirat pritëse për pacientët.

Drejtori i spitalit, Osman Hajdari, deklaroi se qëllimi është krijimi i kushteve më të mira, më të sigurta dhe më dinjitoze, si për pacientët, ashtu edhe për personelin e spitalit.

“Qëllimi ynë është i qartë: të krijojmë kushte më të mira, më të sigurta, më funksionale dhe më dinjitoze, si për pacientët, ashtu edhe për personelin e spitalit”, theksoi Hajdari.

Ai gjithashtu falenderoi qytetarët, pacientët dhe familjarët për mirëkuptimin gjatë periudhës së punimeve./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Amerika” – kënga e re e Shqipe Kastratit që sjell emocion dhe traditë

Më Shumë

Fokus

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

Zyrtarët doganorë gjatë ditës së enjte kanë zbuluar mallra të padeklaruar si: këpucë për meshkuj dhe femra, çanta dhe aksesorë të ndryshëm në pikëkalimin...
Fokus

Nesër i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Lumni Lushaj

Pas ndarjes së papritur nga jeta në një aksident tragjik në autostradën “Ibrahim Rugova”, veprimtari dhe humanisti i njohur Lumni Lushaj do të përcillet...

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Kosova barazon me Zvicrën

Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

Zonat që do të mbesin pa rrymë sot në Prizren

Osmani shpërndan Kuvendin e Kosovës, vendi shkon drejt zgjedhjeve të reja

Zafir Berisha me djem niset për protestë: Të gjitha rrugët të çojnë në Strasburg të Francës!

Bashkimi nuk ndalet: 6 fitore në 6 ndeshje

120 euro u ble një votë në zgjedhjet lokale, u ngrihet aktakuzë dy personave në Suharekë

Kosova sonte sfidon Slloveninë

Spitali i Prizrenit prezanton planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

Ylli bie përballë Borës

Vërshimet shkaktuan dëme të mëdha në dy fshatra të Prizrenit|Video

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne