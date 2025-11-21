Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” i Prizrenit ka nisur punimet për përmirësimin e kushteve spitalore në disa prej hapësirave më të rëndësishme, me një sipërfaqe totale prej rreth 1,500 m².
Renovimi përfshin Njësinë e Mjekimit Intensiv (MIQ), Njësinë Koronare, sallat e bllokut operativ, bokset e lindjes dhe koridoret e bllokut kirurgjik, raporton PrizrenPress.
Përveç rinovimit të hapësirave, po investohet edhe në sistemet teknike të domosdoshme, duke përfshirë sistemin e oksigjenit dhe gazrave mjekësorë, ventilimin dhe klimatizimin, ndriçimin, nyjet sanitare dhe hapësirat pritëse për pacientët.
Drejtori i spitalit, Osman Hajdari, deklaroi se qëllimi është krijimi i kushteve më të mira, më të sigurta dhe më dinjitoze, si për pacientët, ashtu edhe për personelin e spitalit.
“Qëllimi ynë është i qartë: të krijojmë kushte më të mira, më të sigurta, më funksionale dhe më dinjitoze, si për pacientët, ashtu edhe për personelin e spitalit”, theksoi Hajdari.
Ai gjithashtu falenderoi qytetarët, pacientët dhe familjarët për mirëkuptimin gjatë periudhës së punimeve./PrizrenPress.com/
