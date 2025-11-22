11.4 C
Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

By admin

Një i mitur në Malishevë është arrestuar, pasi i njëjti është kapur me dy mjete të mprehta-thika.

Në raportin e Policisë, bëhet e ditur se mjetet janë konfiskuar.

“Në konsultim me prokurorin, i dyshuari pas intervistimit është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin 24-orësh.

Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit
Theu gjësende e sulmoi gruan me urdhër mbrojtës, prangoset burri në Rahovec

Fokus

Prizren: Dy të ndaluar, një kërkesë për arrest shtëpiak dhe nëntë aktakuza

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar për një sërë veprimesh të ndërmarra, përfshirë ndalime, kërkesa për masa sigurie dhe ngritje aktakuzash ndaj disa personave...
Fokus

Zonat që do të mbesin pa rrymë sot në Prizren

KEDS ka bërë të ditur se të premten do të realizohen punime nga pala e tretë, të cilat do të shkaktojnë ndërprerje të energjisë...

Kosova dhe Shqipëria forcojnë bashkëpunimin kulturor

Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Nesër vëmendja zhvendoset në Prizren: Dy ndeshje që premtojnë zjarr në parket

Gjendet një mjet i pashpërthyer në fshatin Papaz të Suharekës

Derbi rajonal luhet sot në Rahovec

Spitali i Prizrenit prezanton planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Incident në Prizren: Theret me thikë 14 vjeçarja, shoqërohet në polici 12 vjeçari

Liria e Prizrenit vazhdon marshimin – fiton minimalisht ndaj Dinamos së Ferizajt

Nait Hasani: Lamtumirë, Lumi, shoku im!

Ja për kë votoi mërgata në Prizren

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

