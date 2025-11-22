11.4 C
Prizren
E shtunë, 22 Nëntor, 2025
type here...

FokusSport

Derbi rajonal luhet sot në Rahovec

By admin

Sot fillon xhiro e shtatë e Superligës së Kosovës te meshkujt.

Përballja e parë luhet në palestrën simpatike ”Mizahir Isma” atje ku Rahoveci 029 i bën konak ekipit fqinj me territor Golden Eagle Yllit të Suharekës.

‘Vreshtarët’ kanë dy fitore e katër humbje, ndërsa therandasit nuk e kanë nisur mirë kampionatin me një fitore e pesë humbje.

Përballja nis nga ora 17:00./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shënohet Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe

Më Shumë

Fokus

Ja për kë votoi mërgata në Prizren

Në Prizren janë numëruar 100 për qind e votave të mërgatës. Bazuar në rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Artan Abrashi rrëmbeu 361 vota, apo...
Fokus

Bashkimi siguron gjysmëfinalen

Bashkimi ka triumfuar bindshëm ndaj Trepçës me rezultat 82:53 (24:10, 28:16, 17:8, 13:19), në ndeshjen e Kupës së Kosovës, e zhvilluar në palestrën “Sezai...

Drejtoria e Arsimit në Prizren forcon bashkëpunimin me Institutin Pedagogjik të Kosovës

Përvjetori i lindjes së Jeronim de Radës, poeti arbëresh që i dha zë Rilindjes Kombëtare

Anderson, sërish MVP

“Për një javë ditë do të jem te djali në Zvicër”- Postimi i veçantë i kryetarit të Dragashit!

Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

Nesër i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Lumni Lushaj

Romani ‘Jam Mysliman’ i Ben Blushit mbërrin në Prishtinë

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Vërshimet shkaktuan dëme të mëdha në dy fshatra të Prizrenit|Video

Ish-deputeti Nezir Çoçaj është jashtë rrezikut për jetë, pas aksidentit tragjik ku humbi jetën Lumni Lushaj

Hasani: Urimi i Kurtit për Hamzën, servizilëm dhe arrogancë

Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

Veteranit të UÇK-së, Lumni Lushaj, i jepet lamtumira e fundit në Gjonaj të Hasit

Vërmicë: Në autobusin ku u gjet droga, nuk pati pasagjerë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne