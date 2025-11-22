QRTK-ja e Prizrenit dhe Gjilanit hapin ekspozitë të përbashkët në Kalanë e Gjirokastrës

Në Kalanë e Gjirokastrës është hapur ekspozita e përbashkët e QRTK Prizren dhe QRTK Gjilan.
Ekspozita prezanton proceset profesionale të restaurimit, konservimit dhe dokumentimit të trashëgimisë kulturore.
Drejtori i QRTK-së në Prizren, Samir Hoxha, tha se kjo ekspozitë është dëshmi e punës së përkushtuar, e profesionalizmit dhe e përgjegjësisë sonë të përbashkët për mbrojtjen e trashëgimisë.
“Bashkëpunimi ynë me kolegët në Gjirokastër është shembull i qasjes institucionale që synon ruajtjen e vlerave dhe forcimin e lidhjeve kulturore ndërmjet nesh”, tha Hoxha.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Drejtori i DRTK Gjirokastër, Ardis Duka, tha se kjo ekspozitë reflekton jo vetëm ndërhyrjet profesionale, por edhe besimin tek një vizion i përbashkët për trashëgiminë”.
“Është kënaqësi të mirëpresim kolegët nga Kosova dhe të ndajmë rezultatet e punës sonë të përbashkët”, u shpreh ai.
Ekspozita paraqet vlerësimin e monumenteve, teknikat konservuese, rëndësinë e dokumentimit profesional dhe qasjet për ruajtjen afatgjatë të trashëgimisë kulturore. Hapësira mbetet e hapur për vizitorët./PrizrenPress.com/
