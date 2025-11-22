9.8 C
Prizren
E shtunë, 22 Nëntor, 2025
Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren

By admin

Liria e Prizrenit ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Stadiumin “Përparim Thaçi”, duke mposhtur Rilindjen 1974 me rezultat 2:0, raporton PrizrenPress.

Pjesa e parë përfundoi pa gola, ndërsa në pjesën e dytë shënuan Dijar Nikqi dhe Albion Kurtaj.

Me këtë fitore, Liria vazhdon serinë e fitoreve dhe ngjitet më lart në tabelën e Ligës, duke mbajtur hapin me kryesuesit dhe duke treguar se mbetet një pretendente serioze për titull këtë sezon./PrizrenPress.com/

