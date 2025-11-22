8.3 C
Junior 06 shënon fitore të rëndësishme në Prizren

admin

Junior 06 ka triumfuar ndaj Penzës me rezultat 88:78 (25:22, 23:19, 24:17, 16:20) në ndeshjen e xhiros së 8-të të Superligës së Femrave, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen me ritëm të lartë, duke fituar çerekun e parë dhe duke vazhduar me efikasitet edhe në të dytin për të shkuar në pushim me epërsi solide. Në pjesën e dytë, Junior 06 vazhdoi dominimin, sidomos në çerekun e tretë ku krijoi avantazhin vendimtar të ndeshjes.

Edhe pse dhjetëminutëshi i fundit i takoi Penzës, epërsia e krijuar më herët siguroi fitoren e merituar për Junior 06 me rezultat përfundimtar 88:78.

Te Junior 06 u dallua Lauren Carter me 34 pikë, 15 kërcime, 4 asistime ndërsa për Penzën më e dalluara ishte Audrey Jennings me 34 pikë, 4 kërcime dhe një asistim./PrizrenPress.com/

