Sot në Kosovë, pritet të bie borë

Të dielën parashihet të mbajë mot i vranët dhe me reshje shiu. Për shkak të uljes së temperaturave në viset malore parashihet të bie borë.
Reshjet e borës mund të përhapen edhe në disa zona mesatare.
Sipas IHMK, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius.
Derisa, pritet të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-6m/s.
