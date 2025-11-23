6.7 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Sot në Kosovë, pritet të bie borë

By admin

Të dielën parashihet të mbajë mot i vranët dhe me reshje shiu. Për shkak të uljes së temperaturave në viset malore parashihet të bie borë.

Reshjet e borës mund të përhapen edhe në disa zona mesatare.

Sipas IHMK, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius.

Derisa, pritet të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-6m/s.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Juliana Pasha triumfon në “Kënga Magjike”
Next article
Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

Më Shumë

Fokus

Prizren: Dy të ndaluar, një kërkesë për arrest shtëpiak dhe nëntë aktakuza

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar për një sërë veprimesh të ndërmarra, përfshirë ndalime, kërkesa për masa sigurie dhe ngritje aktakuzash ndaj disa personave...
Lajme

Prizreni forcon transparencën komunale, Totaj priti përfaqësuesit për raportin e auditimit social

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot përfaqësuesit e Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale dhe organizatës Active and Creative Youth, të cilët...

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Punime për debllokimin e kanalizimit në lagjen “Bajram Curri” në Prizren

Dështon Qeveria “Konjufca 1”

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

PDK-ja në Prizren nis mobilizimin për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit

Totaj shpreh ngushëllime për vdekjen e Lumni Lushajt

Rexhepi: Unë do ta votoj si Buxhetin ashtu edhe Qeverinë

Kapën mbi 100 kg drogë në Vërmicë

Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin?

Hasani: Urimi i Kurtit për Hamzën, servizilëm dhe arrogancë

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Festë në Rahovec, fitojnë ‘Vreshtarët’

Suharekë, arrestohet i dënuari me 4 vite burg dhe dërgohet në vuajtje të dënimit

Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne