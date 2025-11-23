6.7 C
Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

By admin

KEDS ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të realizohen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik, çka do të shkaktojë ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike në disa zona të Hasit të Prizrenit.

Sipas njoftimit, nga NS 35/10 kV Pirana, do të ndërpritet dalja LP 10 kV J13 Hasi 2 (kodi: 30034003) në intervalin kohor 12:00 – 15:00.

Fshatrat që do të preken nga ndërprerja janë:
Lubizhda, Bregdrini, Luki, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi, si dhe kompania Rizam Holding.

Nga KEDS bëhet e ditur se arsyeja e ndërprerjes lidhet me zëvendësimin e një shtylle ekzistuese me shtyllë 12/1600, si dhe me kryerjen e punimeve të planifikuara në LP 10(20) kV sipas planit të PEE.

KEDS kërkon mirëkuptimin e banorëve të zonave të prekura dhe thotë se energjia elektrike do të rikthehet menjëherë pas përfundimit të punimeve./PrizrenPress.com/

