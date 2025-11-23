6.7 C
Prizren
Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Një person është arrestuar në Prizren, nën dyshimin se e ka ngacmuar dhe dhunuar viktimën.

Ai është dërguar në mbajtje.

“DHUNIM- Prizren / 22.11.2025 – 16:00. Është arrestuar i dyshuari m/k për shkak se i njëjti dyshohet se e ka ngacmuar dhe dhunuar viktimën f/k. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot
Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

