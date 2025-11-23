6.7 C
Prizren
E diel, 23 Nëntor, 2025
Sport

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

By admin

Xhudistja kosovare Enise Zijade ka arritur gjysmëfinalen e Podgorica Junior European Cup 2025, pasi mposhti serben Andjela Simic me tre denime për Ippon në çerekfinale.

Në raundin e radhës, Zijade do të përballet me italianen India Serafini, raporton PrizrenPress.

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës
Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

