Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

Drini i Bardhë ka arritur një fitore të rëndësishme para tifozëve të vet, duke mposhtur Podujevën me rezultat 3–2 në një ndeshje të fortë dhe me shumë ritëm, raporton PrizrenPress.
Skuadra vendase u tregua më e organizuar dhe menaxhoi më mirë momentet vendimtare të takimit, duke siguruar tri pikë të vlefshme për vazhdimin e kampionatit.
Me këtë rezultat, Drini i Bardhë dëshmon edhe një herë forcën në terrenin e vet dhe vazhdon të mbajë hapin për objektivat sezonale./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/