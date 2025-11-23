Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Xhudistja kosovare Enise Zijade ka fituar medaljen e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025, raporton PrizrenPress.
Enise ishte e lirë në xhiron e parë. Në xhiron e dytë mposhti me 2 Wazaari, Dora Pallai nga Italia. Në çerekfinale ajo mposhti me 3 denime për Ippon serben, Andjela Simic.
Enise vazhdoi tutje në gjysmëfinale ku mposhti me Yuko, India Serafini nga Italia.
Në ndeshjen për medaljen e argjendtë ajo humbi me Ippon nga Giulia Sorelli nga Italia./PrizrenPress.com/
